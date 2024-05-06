الحكومة العراقية تعلن دعم مباحثات نيجيرفان بارزاني في طهران "وتتطلع لنتائجها"

شفق نيوز/ أعلن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أنها تدعم وتتطلع بإيجابية لزيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى إيران.

قال ضياء الناصري مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة العراقية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تدعم الجهود من اجل تذليل العقبات وحل الاشكالات مع دول الجوار وبخاصة مع إيران، وننظر لهذه الزيارة بإيجابية كونها جاءت بعد استهداف السلاح الجوي الإيراني لاربيل بحجة وجود مقار مشبوهة ومخربين بحسب ما قيل في وسائل الإعلام".

وأضاف الناصري أن الحكومة تطلع لنتائج الزيارة بعد ختامها، وبيان الموقف الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، خلال زيارة رسمية لطهران، كما التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى وزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان.

وبهذا الخصوص قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالة شفق نيوز، زيارة رئيس الإقليم تتمحور حول تطوير العلاقات الثنائية بين العراق واقليم كوردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن "النهج الثابت لدى اقليم كوردستان وبالأخص لدى رئيس الإقليم بان كيان كوردستان هو دائما عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة وغير الجوار الحسن والاحترام المتبادل لا شيء آخر سيصدر تجاه أي دولة جارة".

واكد ان "من المهم لاقليم كوردستان التأكيد للجانب الايراني على انه عامل استقرار كما كان دائما مع جميع الدول الجارة".

ولفت إلى أن "تطوير العلاقات والاحترام المقابل والعلاقات الاقتصادية و التجارية والاستقرار في المنطقة ستكون مواضيع مهمة خلال الزيارة".

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.