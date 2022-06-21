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الحكومة العراقية تعلن تحقيق "نجاحات دبلوماسية متعددة"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-21T13:38:15+0000
الحكومة العراقية تعلن تحقيق "نجاحات دبلوماسية متعددة"

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية الحالية جاءت في وضع استثنائي وحققت "نجاحات دبلوماسية متعددة".

واوضح ناظم الذي يشغل منصب وزير الثقافة والسياحة والآثار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن "الحكومة الحالية جاءت في وضع استثنائي تحملت خلاله مسؤوليات كبيرة"، مبينا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بمواصلة العمل لمواجهة الظروف الصعبة وتقديم الخدمات للمواطنين".

واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان "قطاع الكهرباء يحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة"، موضحا ان "الحكومة الحالية مستمرة بعملها وتقديم الخدمات حتى آخر لحظة من عمرها".

وتابع ان "رئيس الوزراء أشاد بالقضاء على ما يسمى بوالي الأنبار وعلى العشرات من الإرهابيين".

ولفت الى ان "بناء المدارس ضمن الاتفاقية مع الصين يؤكد جدية الحكومة في تقديم الخدمات".

وقال ناظم إن "العراق يحظى باحترام كبير في المنطقة مكن الحكومة من إنجاز برامجها وتحقيق الشراكات الاقتصادية، وان الحكومة حققت نجاحات متعددة على المستوى الدبلوماسي والانفتاح على دول الجوار".

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