الحكومة العراقية تعلن اتفاقا "تاريخيا" مع اقليم كوردستان بشأن سنجار

Category: سیاسة

Date: 2020-10-09T15:33:07+0000

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، عن التوصل الى اتفاق وصفته بـ"التاريخي" مع إقليم كوردستان في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال احمد ملا طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي رعى اليوم إتفاقًا تأريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني".

واضاف أن "الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كوردستان".

وتابع طلال أن "ما فشِلَ به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حُسن النوايا، وإستنادًا إلى إرادةٍ سياسيةٍ صلبة، نحو إعادة الأمن والإستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودةِ كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم".

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة وزير داخليتها ريبر احمد اليوم الجمعة الى العاصمة بغداد.

وكان احمد قد اعلن امس عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن سيزور اليوم بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه وذات الغالبية من الطائفة الايزيدية.

وأستهل وفد حكومة الاقليم زيارته التي يجريها في الوقت الراهن بالاجتماع مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

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