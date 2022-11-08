الحكومة العراقية تعلق على مقتل المواطن الأمريكي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجيَّة العراقية، يوم الثلاثاء، أنها تتابع حادث مقتل مواطن أمريكي على ايدي مسلحين مساء أمس في العاصمة بغداد.

وأعربت الوزارة في بيان اليوم، عن مواساتها لأسرة المواطن الأمريكي بهذا الحادث.

وأكدت متابعة سير التحقيقات مع الجهات الأمنيَّة في بغداد، للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجُناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

واقدم مسلحون مجهولون أمس الاثنين، على اطلاق النار على سيارة مدنية وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن هجوما مسلحا استهدف عجلة مدنية بداخلها شخص امريكي الجنسية ضمن شارع الصناعة وسط بغداد.

واضاف المصدر؛ أن الاستهداف أسفر عن إصابة الشخص الأمريكي بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى حيث فارق الحياة.