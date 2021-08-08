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الحكومة العراقية تعلق على مغادرة قوة خاصة للتحالف الدولي إلى الكويت

Category: سیاسة

Date: 2021-08-08T12:34:02+0000
الحكومة العراقية تعلق على مغادرة قوة خاصة للتحالف الدولي إلى الكويت

شفق نيوز/ رحب مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي يوم الأحد بخطوة مغادرة قوات OTH التابعة لقوات التحالف في العراق، وعودتها إلى قواعدها في الكويت.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، إن الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا ، وهي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين .

أفاد التحالف الدولي يوم السبت بمغادرة قوة خاصة تابعة لها أراضي العراق بعد إكمال مهمتها في هذا البلد.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة الأفق (OTH) التابعة للتحالف أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت".

وأفاد البيان بأن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 و Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

ووفق التحالف فإن هذه القوة تستجيب عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

ويأتي انسحاب هذه القوة بعد توصل بغداد وواشنطن، مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

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