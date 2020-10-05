الحكومة العراقية تعقد جلسة في قاعدة عسكرية والكاظمي يغادرها الى الحبوبي

شفق نيوز/ عقدت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية في قاعدة عسكرية بمحافظة ذي قار، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول، الذي أشار الى أن الكاظمي غادر الجلسة متوجها الى ساحة التظاهرات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي عقد، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في مبنى الكلية العسكرية في قاعدة الامام علي بمحافظة ذي قار"، مبيناً أن "الجلسة عقدت بحضور محافظ ذي قار ونائبه وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة المحافظة".

وأوضح المصدر، أن الكاظمي "غادر الجلسة برفقة المحافظ وتوجه لساحة الحبوبي، حيث مقر التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ عام"، لافتا الى أن "الكاظمي سيتوجه لمنزل الناشطين عمر سعدون وسجاد العراقي وجسر الزيتون".

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، بأن الكاظمي سيزور ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، وسيطلع خلال الزيارة على الوضع الأمني والخدمي المحافظة، ولمتابعة قضية اختطاف الناشط سجاد العراقي، عن قرب".

يأتي ذلك بعد أن هدد متظاهرو ساحة الحبوبي (مركز الاحتجاجات في المحافظة) بإغلاق منافذ المحافظة ومؤسساتها بشكل كامل حتى تحرير الناشط والكشف عن مختطفيه، كما امهلت عشيرة سجاد حتى فجر الاثنين لإطلاق سراح ابنها، وبخلافه تشن هجوما على الخاطفين.

وشهدت مدينة الناصرية منذ ليل السبت (20 أيلول 2020) تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية الاختطاف، وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، واضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.