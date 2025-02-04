الحكومة العراقية تطلق حزمة مشاريع خدمية واقتصادية لتعزيز التنمية

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس والتي ناقشت الشؤون العامة في البلاد واستعرضت الملفات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب السوداني الإعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، وفي إطار متابعة مشاريع إنشاء المدن، وافق المجلس على تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 1 حزيران 2023، إلى أمانة بغداد بدون بدل، شرط عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد، استناداً إلى قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960).

كما قرر المجلس وضع مشروع "مجاري الحلة الكبير" تحت إشراف محافظة بابل، مع انسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات من أعمال الإشراف، وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.

وأقر المجلس إحالة مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة 16,000 م3/ساعة إلى شركة "شان دونغ شي جي" الصينية، بكلفة 699.75 مليار دينار.

وفي مجال استكمال المشاريع المتلكئة، وافق المجلس على استحداث مكوّن البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام في النجف الأشرف، وزيادة الكلفة الكلية لمشاريع البنية التحتية في ناحية الإمام الصادق بمحافظة البصرة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء بناية مقر مديرية مرور محافظة البصرة.

ولدعم الفلاحين والمزارعين، وافق المجلس على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية وفق القانون 24 لسنة 2024، مع تحديد أسعار بدلات الإيجار بحسب نوعية الأراضي.

وفي مجال مشاريع الطاقة المتجددة، أقر المجلس إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في النهروان إلى شركة "شانغهاي أس.يو.أس"، مع تحديد تعرفة شراء الطاقة وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار الإجازة الاستثمارية.

كما وافق المجلس على تعديل منطقة التعاقد الخاصة بحقل شرقي بغداد بإضافة 95 كم² غرب نهر ديالى، واستثناء مشروع إنشاء خزانات في مصفى الكسك بمحافظة نينوى من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، مع رفع صلاحية الصرف لوزير النفط.

وفي مجال الطيران المدني، وافق المجلس على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة "الايكاو" لاستحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني وتنفيذ برامج تدريبية.