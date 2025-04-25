الحكومة العراقية تطلع شفق نيوز على "اكبر" تواصل وتنسيق امني يجري مع ادارة الشرع

شفق نيوز/ أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، يوم الجمعة، أن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى سوريا له "أهمية كبيرة" لكونها تمثل خطوة عملية وتنفيذية لما جرى الاتفاق عليها في الزيارات السابقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إرسال وفد رسمي من الحكومة العراقية إلى العاصمة دمشق للتباحث مع الحكومة السورية في عدة ملفات من بينها إعادة تصدير النفط عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وقال العوادي لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الوفد الأمني سيكون لها أهمية كبيرة تفوق الزيارات السابقة التي كانت ذات طابع الاستماع وتبادل وجهات النظر والتأكيد على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الآخر".

وأضاف "أما الزيارة الحالية فهي الخطوة العملية والتنفيذية لما سبق من لقاءات واتصالات مهدت الأرضية للتحرك نحو التنفيذ والانفتاح العملي".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة ستضع أولى لبنات خارطة الطريق للتعاون العراقي السوري الجدي الذي بني على النوايا الحسنة للطرفين والاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات ونقلها من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ".

واعتبر العوادي أنه "دليل ذلك ورغم الطابع الأمني الهام في رئاسة الوفد والملفات الأمنية المطروحة للاتفاق والتعاون لكن الملفات الاقتصادية والتجارية هي في جوهر الزيارة المطلوب أن تكون نتيجتها نقله نوعية أولى لمستقبل علاقات جدية وفاعلة بين البلدين الشقيقين".

وأكد العوادي "والخلاصة أن بغداد ودمشق تتحركان نحو بعضهما لتجاوز الماضي وتبادل الاهتمام المشترك بنوايا حسنة والتوجه نحو المستقبل والقادم بخطى أكثر ثباتاً وتعاوناً".

وكانت المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه من السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وأضاف أن الوفد الرسمي يضم مسؤولين عن؛ قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية.

وأوضح المكتب، أن الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة.

وتابع البيان أن الوفد سيبحث أيضا "توسعة فرص التبادل التجاري بما يصبّ في مصلحة الشعبين، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".