الحكومة العراقية تطلب من البرلمان تخويلها بـ60 ملياراً لتمويل الإنتخابات

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن طلب الحكومة من البرلمان 60 مليار دينار بقانون الاقتراضلتمويل المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدة عدم وصول قانون تمويل الانتخابات إلى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لـوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة طلبت من البرلمان تمويل المفوضية العليا للانتخابات بـ 60 مليار دينار من خلال الجدول المرفق بقانون تمويل العجز المالي"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ كل دورة انتخابية مطلوب لتمويل عملية الانتخابات".

وأضاف أن "قانون تمويل الانتخابات لم يصل بعد إلى مجلس النواب على الرغم من اقرار القانون في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء"، موضحا أن "المفوضية طلبت سابقا تمويلها بـ 350 مليار دينار لتهيئة الاجواء لإجراء الانتخابات".

وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء (17 تشرين الثاني الجاري) / على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور.