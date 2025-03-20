الحكومة العراقية تصدر توضيحاً حول "خلية الازمة الامنية" مع سوريا

شفق نيوز/ نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، يوم الخميس، تشكيل الحكومة "خلية أزمة أمنية" للتعامل مع سوريا.

وقال النعمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية تداولت أنباء بشأن (وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة)".

وأضاف "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء نؤكد، ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات"، مبينا أنه "كما نؤكد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية والوكالات الخبرية التي تتعمد ترويج أخبار مضللة".