الحكومة العراقية تصادق على الخطة العليا للحد من الهجرة غير الشرعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم الثلاثاء، المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية التي مثلت أغلب الوزارات والمؤسسات المعنية".

وأضافت "إذ جرت المصادقة على الخطة بعد مناقشة مستفيضة لأهم أهدافها التي ركزت على (محور الإعلام والتوعية، المحور القانوني والسياساتي، محور الابعاد الاجتماعية والسكانية والثقافية، المحور الاقتصادي وسوق العمل، محور التعاون الدولي والالتزامات، المحور الامني، ومحور حوكمة الهجرة)".

وتابع البيان بالقول، إن "الوزيرة ثمنت، الجهود المبذولة من قبل اللجنة ودورها الكبير في إعداد هذه الخطة الشاملة، مشددة على ضرورة إلزام الجهات الرئيسية والساندة للخطة مراقبة عملية تنفيذ أنشطة وأهداف الخطة في مؤسساتهم".

وأعلنت وزير الهجرة والمهجرين العراقية في مطلع العام الحالي، اطلاق "الحملة الوطنية " للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.