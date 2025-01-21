الحكومة العراقية تشترط "التأمين الصحي" لمنح سمة الدخول الى البلاد

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، اشتراط وثيقة التأمين الصحي، لمنح سمة الدخول للبلاد، بما فيه إقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء، عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني"، مبينا أنه "من أجل إدارة وتنظيم شؤون الوافدين، أقر المجلس اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)".

وأضاف أن "القرار تضمن إلزام وزارات الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار، والهيئة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كوردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 )".

يذكر أن لغطا كبيرا، جرى قبل أيام، عند منفذ سفوان الحدودي في البصرة، عند دخول الزائرين من دولة البحرين، حيث تم اشتراط وثيقة التأمين الصحي، ما رفع مبلغ سمة الدخول إلى 160 دولارا، بعد أن كانت 80 دولارا. وفي العام 2023،

أعلن العراق عن تفعيل نظام الضمان الصحي، بعد أن أقر قانونه البرلمان في العام 2020.