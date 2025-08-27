الحكومة العراقية تسحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة دولة القانون حسين البطاط، يوم الأربعاء، عن سحب قانون الحشد الشعبي من قبة البرلمان العراقي.

وقال البطاط، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة قامت بسحب قانون هيكلة الحشد الشعبي من مجلس النواب دون معرفة الأسباب"، معتبراً أن "هناك ضغوطاً تمارس من دول على الحكومة لتعطيل القانون".

وطالب البطاط، مجلس النواب بـ "الضغط على الحكومة لإعادة إرسال القانون للتصويت عليه قبل انتهاء الدورة النيابية"، داعيا إلى "الابتعاد عن الضغوطات الداخلية والخارجية والتصويت على قانون الحشد الشعبي".