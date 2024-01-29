الحكومة العراقية تستنكر التصعید المستمرّ و"هجوم الاردن" وتقترح "قواعد عمل"

شفق نيوز/ استنكرت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، التصعيد المستمرّ خاصة بعد "هجوم الأردن" مؤكدة أن العراق على استعداد على رسم "قواعد عمل" لوقف اتساع الصراع.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تستنكر التصعيد المستمرّ وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية - الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع".

وبيّن أن "انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوض جھود مكافحة الإرھاب والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر".

وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 25 من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ ذلك الحين. بداية حرب غزة.

وذكرت الشبكة الامريكية؛ أن مقتل ثلاثة أميركيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم أمس الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد “استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن”.