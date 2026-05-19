الحكومة العراقية تستنكر استهداف الإمارات بطائرات مسيرة

شفق نيوز- بغداد

أعربت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة دعمها لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية "تجدد حرصها على استدامة العلاقات الأخوية والشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف أن العراق يؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمنع أي تصعيد أو تهديد لاستقرار المنطقة، أو المساس بسيادة الدول الشقيقة والصديقة.