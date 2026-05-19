الحكومة العراقية تستنكر استهداف السعودية وتبدي استعداداً للتعاون مع الرياض بالتحقيق

شفق نيوز- بغداد

أعربت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، عن استنكارها للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لأمن واستقرار دول المنطقة ورفض أي اعتداء عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يؤكد حرصه على أمن الدول العربية ودعم جهود خفض التوتر ومنع الاعتداءات أياً كان مصدرها".

وأضاف أن "الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر أو ترصد أي معلومات تتعلق باستخدام الأجواء العراقية في هذه الاعتداءات"، مشيراً إلى أن المؤسسات العراقية مستعدة للتعاون والتحقق من أي معلومات ذات صلة.

وأكد البيان رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية في أي اعتداء ضد دول الجوار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة تمس سيادة البلاد أو علاقاتها مع دول المنطقة.

وأمس الاثنين، أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة رفض العراق لأي تهديد يطال أمن الدول الشقيقة.

كما أكدت الخارجية العراقية تمسك بغداد بموقفها الثابت القائم على احترام أمن وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد استقرارها أو الإساءة إلى العلاقات الأخوية معها، وشددت على حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور مع السعودية بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأحد 17 ايار الجاري، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان المناسبين.

واستدعت السعودية سفير العراق في 12 نيسان/ أبريل 2026 للاحتجاج على الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية.