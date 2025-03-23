الحكومة العراقية تستمع لعروض بشأن تأسيس مصرف جديد باسم "الرافدين الأول"

شفق نيوز/ تلقت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عروضا مالية وفنية من اجل مباشرة العمل في تأسيس مصرف جديد باسم "الرافدين الاول".

جاء ذلك خلال ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرَفي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأهداف الإصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة في المصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما.

وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الاستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح.

كما تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول.

وكان مجلس الوزراء قد أقر بجلسة عقدها في 13 كانون الثاني الماضي تأسيس هذا المصرف، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد.

واشار البيان إلى شركة (ارنست ويونغ) قدمت تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.