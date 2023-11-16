الحكومة العراقية تستعرض جهود الفوز بعضوية المكتب التنفيذي لليونسكو (فيديو)

شفق نيوز/ استعرضت الحكومة العراقية الخطوات التي اتخذتها من أجل الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

والتقى السوداني في يوم 27 كانون الثاني/ يناير 2023 بالمديرة العامة لمنظمة اليونسكو في باريس، وفي 6 آذار/ مارس 2023 استقبل بحث مع وفد منظمة اليونسكو في العاصمة بغداد انضمام العراق للمنظمة.

ووفقاً لذلك تكللت الجهود بتصويت 94 دولة لصالح فوز العراق إلى المكتب التنفيذي للمنظمة، يوم أمس الأربعاء.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة التربية العراقية أن "العراق تربع على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسمياً بعد فوزه في الإنتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، بعد مرور 38 عاماً من الانتظار".

ويعد المكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم.