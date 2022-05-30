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الحكومة العراقية تستبق مفاجأت الصيف بتوجيهات تضمن استقرار الطاقة الكهربائية

Category: سیاسة

Date: 2022-05-30T13:04:46+0000
الحكومة العراقية تستبق مفاجأت الصيف بتوجيهات تضمن استقرار الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، الوزارات المعنية بإسناد وزارة الكهرباء وتلبية احتياجاتها، لضمان استقرار الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة بحضور عدد من الوزراء، وأكد على الوزارات المعنية بإسناد وزارة الكهرباء وتلبية احتياجاتها، والمساعدة في تذليل العقبات التي قد تواجهها؛ لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود والعمل بأعلى وتيرة؛ من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، والاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال الصيف الحالي، وتوفير الحلول الممكنة لمعالجتها سريعاً.

واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش وضع الطاقة الكهربائية، وتذليل العقبات، والعوارض الجديدة التي يمكن أن تواجه عمل الوزارة، كما تناول عمليات الإدامة والصيانة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، والوقوف على آليات توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيجاد المعالجات السريعة للمشكلات التي قد تعترض ديمومة عملها.

وقدم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، عرضاً موسعاً عن إجراءات الوزارة في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة، وتم استعراض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث ملف استيراد الغاز الإيراني.

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