الحكومة العراقية ترفض "طروحات التخوين" وتؤكد مضيها في دعم غزة ولبنان

شفق نيوز/ أكدت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف اطلاق النار من قبل اسرائيل في غزّة و لبنان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان اليوم، "توظيف الحكومة العراقية كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وشدد على رفض الحكومة "طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، ولاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره".

وتابع العوادي بالقول إن "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها و خطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي".