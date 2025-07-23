الحكومة العراقية تدين حصار غزة وتؤكد: الدول الكبرى امام اختبار حقيقي

شفق نيوز- بغداد

دانت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحصار المفروض على غزة، وأكدت أن الدول الكبرى والمنظمات الدولية امام اختبار حقيقي.

وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تعبر عن إدانتها واستنكارها للحصار الوحشي المستمر الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، والذي يأتي ضمن سياسة ممنهجة ولا إنسانية بتجويع المواطنين المنكوبين من أهلنا الفلسطينيين".

وأضاف أن "مشاهد الأطفال الجياع الذي يقفون في طوابير من أجل الحصول على ما يسد رمقهم، وصور النساء والرجال الذين يتدافعون أمام شاحنات المساعدات الشحيحة، التي صارت مصائد قتل تستعملها قوات الاحتلال، تعبر عن ممارسات لا أخلاقية بشعة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لرفع الحصار وإدخال مواد الإغاثة للمنكوبين".

وتابع أن "الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية باتت اليوم أمام اختبار حقيقي في تعزيز سيادة القانون، وإدامة السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، لهذا تدعو الحكومة العراقية إلى إيقاف سياسة التجويع ضد أهل غزة، وأن يضغط المعنيون على ساسة الكيان الصهيوني من أجل السماح بدخول المواد الإغاثية بشكل عاجل لأهالي غزة".