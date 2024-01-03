الحكومة العراقية تدين تفجير ايران وتبدي استعدادا لتقديم المساعدة

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، التفجير الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تدين الحكومة العراقية الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا، وتعلن حكومتنا عن تضامنها مع إيران، حكومةً وشعباً، أمام هذا الحادث الأليم".

واضاف، "كما نعلن عن استعداد العراق لتقديم جميع أنواع المساعدة، بما يخفف من شدة هذا الفعل الإجرامي الجبان".

وأفادت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، بان عدد ضحايا التفجيرين في كرمان ارتفع إلى 103 قتلى و141 جريحا.