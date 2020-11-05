بغداد تدين هجوم حزب العمال على البيشمركة وتتوعد

شفق نيوز/ ادانت الحكومة العراقية، يوم الخميس، "الاعتداء" الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وأكدت الحكومة العراقية في بيان اليوم "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد".

وقالت الحكومة "إنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لامن وسيادة البلاد".

وتبنى حزب العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء انفجار عبوتين ناسفتين استهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، وأوقعت ضحية وثلاثة جرحى.

وعقب التفجير، أقدمت قوة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، بالاعتداء على قوة لحماية أحد آبار النفط شمال محافظة دهوك، ويعد هذا الهجوم هو الثالث من قبل "العماليين" على قوات حكومية في الإقليم.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أن عناصر من حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على أفراد من حماية شرطة النفط في احد ابار استخراج النفط في قرية نسرى التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك".

وأضاف المصدر؛ أن "اثنين على الأقل من افراد الشرطة أصيبوا بجروح اثناء الهجوم".

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز في الرابع من شهر تشرين الثاني الجاري، أن مقاتلي الـPKK استهدفوا عجلة لقوات البيشمركة صباح اليوم بقذيفة صاروخ محمول نوع "RBG7" في ناحية "جمانكي" جنوب قضاء العمادية، مشيرا الى سقوط ثلاثة جرحى من عناصر البيشمركة.

كما افاد مصدر محلي في محافظة دهوك، يوم الاربعاء، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حزب العمال، وقوات البيشمركة، شمالي المحافظة، في تطور جديد بعد توتر شهدته المحافظة في وقت سابق.

وأعلن مسؤول محلي أمس، أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني استهدفوا عناصر قوات البيشمركة اثناء أداء واجبها في ناحية جمانكي جنوب قضاء العمادية، شمالي محافظة دهوك.

وسقط ضحية على الأقل، فيما أصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة بهجوم صاروخي شنه عناصر الحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وأدانت رئاسة اقليم كوردستان "بشدة" الهجوم الذي قام به حزب العمال الكوردستاني في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، فيما عده تطورا خطيرا لا مسوغ له، طالب بأن يتم حل جميع المشكلات بالتعقل وضبط النفس.

وأكدت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، يوم الأربعاء، ان برلمان الإقليم "يحرم" و"يجرم"، أي اقتتال داخلي بين الاخوة في كوردستان ويعده جريمة ضد المصالح العليا لشعب وأرض كوردستان.

وأدانت حكومة إقليم كوردستان، امس، بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، عادةً إياه "اعتداءً" على الإقليم، ومؤسساته الشرعية.