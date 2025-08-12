الحكومة العراقية تدعو إلى عدم الالتفات للشائعات "المعادية" للزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

دعت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات "المعادية" لأجواء الزيارة الأربعينية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار تام.

وقال مكتب رئيس الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تمرّ علينا ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه وأهل بيته (عليهم السلام)، حيث تشهد مدننا إحياءً واستحضاراً جماهيرياً كبيراً لهذه المناسبة الكبيرة في المعاني والأصالة التاريخية".

وأضاف "مع تزايد أعداد الزائرين المتوجّهين إلى مدينة كربلاء المقدسة، من داخل العراق وخارجه، تبذل الأجهزة الخدمية المدنية والأمنية، والفعاليات الشعبية التطوّعية جهوداً كبيرة في تقديم الخدمة، وتسهيل وفود الجموع المليونية وتوفير كلّ ما تحتاجه، في صورة مشرقة من الكرم الوطني، والتمسّك بمبادئ أهل بيت النبوّة (عليهم السلام)، والتقاليد الراسخة لشعبنا العراقي في جميع محافظاتنا العزيزة".

وبينت "بهذه المناسبة الخالدة، نهيب بمواطنينا الكرام، عدم الالتفات إلى الشائعات السلبية المدفوعة، وذات الأغراض المعادية لكل الصور الإيجابية التي تشهدها زيارة إحياء ذكرى أربعينية سيد الشهداء".

وأكدت أن "أجهزة الدولة كافة، تصطفّ في حالة استنفار وعطاء مشرّف لتقديم الخدمة وأداء الواجب والمهام، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومتابعة اللجنة العليا للزيارات المليونية وكل الجهات المعنية، والتأكيد على إبعاد أية حالة تلكؤ أو تباطؤ بالخدمة عن التنافس السياسي".

‏وأشارت إلى أن "السوداني أكد أن التكاتف من أجل نجاح مراسم وفعاليات الزيارة الأربعينية هو صورة من صور استلهام العبر والدروس الحسينية، ومعاني كربلاء عبر التاريخ، مثلما هو مبعث فخر لجميع العراقيين، وأن العمل المثابر لجميع الجهات والتشكيلات والفعاليات سيستمر لإنجاح التفويج العكسي للزائرين، وعودتهم سالمين بإذنه تعالى".