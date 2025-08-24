الحكومة العراقية تحيل عقوداً للأرصفة النفطية شابها الفساد الى النزاهة

شفق نيوز - بغداد

صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على توصيات اللجنة الخاصة التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإنه نظراً لوجود شبهات فساد في احالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة، فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير الى هيئة النزاهة الاتحادية، للكشف عن المقصرين، وعرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون.