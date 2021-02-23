الحكومة العراقية تحيل الى البرلمان مشروع قانون يخص لقاح كورونا

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وأصدر سبعة قرارات بينها ما يخص توفير لقاحات فيروس كورونا في البلاد.

وقالت مكتب الكاظمي الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث اخر مستجدات الاحداث في البلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وقدم وزير الصحة والبيئة، وفق البيان، تقريرا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة وتواصل حملات التوعية التي تستهدف المواطنين وتحثهم على الالتزام باجراءات الوقاية.

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله، أصدر القرارات التالية بحسب ما جاء في البيان:

اولا/ الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد ١٩وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور.

ثانيا/ الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية .

ثالثا/ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره (974109524557) دينار، فقط تسعمائة وأربعة وسبعون مليارا ومائة وتسعة مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين الف وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة رأسمال الشركة والمصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، استنادا إلى المادة (10/اولا/1) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

رابعا/ الموافقة على ما يأتي :

-إصدار تعليمات تسهل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى، إستنادًا الى أحكام المادة (9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).

-إصدار النظام الداخلي للجنة المشرفة على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017)، إستنادًا الى أحكام المادتين (6،9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان التعليمات والنظام الداخلي المذكورين آنفًا.

خامسا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) والمتضمن بيع الشعير لأغراض التصدير، والعمل بباقي الفقرات حول تجهيز الشعير العلفي دعمًا لمربي الثروة الحيوانية.

سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (27 لسنة 2021) بحسب الآتي:

-الموافقة على تمديد العقود الخاصة بنقل المنتجات النفطية الى محطات توليد الكهرباء المنتهية في 1 آذار2021 لغاية 30 نيسان 2021، لإكمال إجراءات الإحالة الجديدة بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم (و/120) في 22 شباط 2021.

سابعا/ الموافقة على شطب مبلغ الديون المتبقي البالغ (16124500000) دينار، فقط ستة عشر مليار ومائة واربعة وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار، الموزعة على منسوبي نقابة المعلمين في ضمن القطعة المرقمة (3 م4 جزيرة النجف الشمالية الشرقية)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2016)، والبند أولًا من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).