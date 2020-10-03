الحكومة العراقية تتوصل إلى "خيوط" قتلة الهاشمي: سنعلن النتائج بالوقت المناسب

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن التحقيق في قضية مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة، فيما اشار الى أن اعلان النتائج سيكون في الوقت المناسب.

وقال الكاظمي في لقاء مع فضائية العراقية، إن "قتلة الشهيد هشام الهاشمي سوف نلاحقهم ولم نزل في التحقيقات ووصلنا الى خيوط وبانتطار الوقت المناسب للاعلان"، لافتا الى ان الامر ليس فقط فيما يتعلق بالشهيد الهاشمي؛ بل لكل الناشطين الشهداء والمختطفين، وان القتلة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن".

وقتل مسلحون، الخبير الأمني العراقي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد في تموز الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة حينها، ثلاثة مسلحين يقودون دراجات نارية اعترضوا سيارة الهاشمي وأطلقوا النار عليه، لينقل بعدها إلى مستشفى ابن النفيس حيث توفي فيها.

وعرف عن الهاشمي جرأته في مناقشة القضايا الأمنية والسياسية في العراق، وقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.