الحكومة العراقية تتخذ 6 قرارات جديدة

شفق نيوز/ أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، ستة قرارات جديدة تشمل القطاعات الصحية والتربوية والرياضية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية مساء اليوم، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وناقش خلالها اخر مستجدات الاوضاع الامنية وتطورات الاوضاع في البلاد، فضلا عن تداول ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وأشار إلى أن وزير الصحة والبيئة، استعرض مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وعمل الوزارة والجهود الحكومية الاخرى في مواجهة الجائحة.

وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء، وافق على تخصيص وزارة المالية خمسة مليارات دينار الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ، بعد اصدار قانون موازنة 2021، لتوسعة شارع (77)، وشارع (80)، وطريق بغداد- الكوت الرستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء.

وتابع بأن المجلس أقر المحضر (19)، والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/157، المؤرخ في 18/2/2021، بشأن انجاز مشروعات المستشفيات العامة، وإضافة مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية الى اللجنة آنفًا.

وذكر ان المجلس قرر تقديم كتاب شكر ومكافأة مالية قدرها 10 ملايين دينار لذوي الملاكات الصحية الذين قضوا بفيروس كورونا، تثميناً لجهودهم وتضحياتهم.

وبين المكتب الإعلامي، أن المجلس وافق على مقترح قانون الأندية المعروض على مجلس النواب للتصويت، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء برأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص بعض الجوانب في الصياغة مع تحديد الاعفاءات المتعلقة بشأن الرياضة كي لا تستغل بطريقة خاطئة.

وتابع بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري، بين العراق ومصر، الذي أعدّه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استنادًا الى احكام المادتين (61/ البند اولًا، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.

وختم المكتب بالقول، إن مجلس الوزراء وافق على تجديد التخويل الممنوح لوزير التربية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (183 لسنة 2019) بشأن صلاحية معالجة الامور الطارئة، التي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية، والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم حصرًا، وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالعملية التربوية، والتي يكون مؤداها التوصل الى حلول ناجعة لتأدية عام دراسي ناجح.