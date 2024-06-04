الحكومة العراقية تتخذ عدداً من القرارات لدعم القطاع الصناعي وتمنح "السينما والمسرح" 10 مليارات دينار

شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عدداً من القرارات لدعم القطاع الصناعي، كما قرر منح دائرة "السينما والمسرح"بوزارة الثقافة 10 مليارات دينار.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الطيران المدني، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى خلالها النقاش في أهم الملفات والمواضيع الخاصة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

تتمة..