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الحكومة العراقية تتخذ جملة قرارات يتعلق أبرزها بالرواتب وغسيل الأموال

Category: سیاسة

Date: 2022-07-02T14:34:32+0000
الحكومة العراقية تتخذ جملة قرارات يتعلق أبرزها بالرواتب وغسيل الأموال

شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، عدداً من القرارات يتعلق أبرزها بالرواتب وغسيل الأموال، فضلا عن عمل المولدات الأهلية.

جاء ذلك عقب انعقاد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر اعتماد سعر الوقود المجهز للمولدات بـ250 ديناراً للتر الواحد، كما قرر زيادة كميات الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية".

وأضاف، ان "مجلس الوزراء قرر زيادة كميات الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية"، مشيراً الى "فتح منافذ لبيع الكاز في المحافظات وبالسعر الرسمي لأصحاب المولدات الأهلية".

واكد، الشيباني، "تسجيل المولدات الأهلية غير المسجلة المشمولة بحصة الكاز".

وتابع ان "مجلس الوزراء يخصص ثلاثة مليارات دينار لسد عجز الرواتب في ديوان وزارة الداخلية".

كما صوت المجلس على التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسل الأموال، وفقا للشيباني الذي قال إن "العراق حقق تقدماً كبيراً بمجال مكافحة غسل الأموال".

وتابع ان "مجلس الوزراء وجه المحافظين بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية لتوزيعات المياه".

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