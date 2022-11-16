الحكومة البريطانية تؤكد التزامها في دعم العراق بعدة مجالات

شفق نيوز/ جددت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، التزامها في دعم العراق في عدة مجالات بينها الأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للأخير.

وذكر البيان أن الاتصال شهد البحث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على التعاون البنّاء، في ضوء الشراكة المستمرة بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الصديقين.

وبحسب البيان فإنه جرى خلال الاتصال الإشارة الى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب، وتأكيد التزام الحكومة البريطانية على مواصلة الدعم للحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار التغيرات المناخية.