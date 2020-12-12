الحكومة الاتحادية سترسل رواتب اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة

شفق نيوز/ اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، وجود ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل 320 مليار دينار إلى اقليم كوردستان، فيما رجح ارسال المبلغ خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد فائق يزيدي لـوكالة شفق نيوز، إن "320 مليار دينار مبلغ محدد ضمن اتفاق سابق الارسال المبلغ على شكل دفعات"، مؤكدا أن "الوفد الكوردي في بغداد حصل على ضمانات سياسية من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل المبلغ إلى إقليم كوردستان".

وأضاف إنه "على اعتبار بان هناك نية وضمانات من قبل الحكومة الاتحادية لصرف هذا المبلغ، قد ترسل بغداد هذا المبلغ إلى الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة".

وتابع يزيدي، أن "ارسال هذا المبلغ بمثابة مبادرة حسن نية من الحكومة الاتحادية لتهدئة الشارع الكوردي، خصوصا بعد تغريده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتعهده الاستجابة لمطالب المتظاهرين في السليمانية بإقليم كوردستان".

وترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كوردستان.

شفق نيوز/ اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، وجود ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل 320 مليار دينار إلى اقليم كوردستان، فيما رجح ارسال المبلغ خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد فائق يزيدي لـوكالة شفق نيوز، إن "320 مليار دينار مبلغ محدد ضمن اتفاق سابق الارسال المبلغ على شكل دفعات"، مؤكدا أن "الوفد الكوردي في بغداد حصل على ضمانات سياسية من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل المبلغ إلى إقليم كوردستان".

وأضاف إنه "على اعتبار بان هناك نية وضمانات من قبل الحكومة الاتحادية لصرف هذا المبلغ، قد ترسل بغداد هذا المبلغ إلى الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة".

وتابع يزيدي، أن "ارسال هذا المبلغ بمثابة مبادرة حسن نية من الحكومة الاتحادية لتهدئة الشارع الكوردي، خصوصا بعد تغريده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتعهده الاستجابة لمطالب المتظاهرين في السليمانية بإقليم كوردستان".

وترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كوردستان.