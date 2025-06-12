الحكومة الاتحادية تجري تعديلاً على تصنيف المقاولين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم الخميس، تعديل ضوابط تصنيف المقاولين ودرجاتهم، وألزم إقليم كوردستان بالعمل وفق الضوابط الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، وقرر فيها التوصيات الخاصة بعمل المقاولين ودرجات تصنيفهم، ضمن لجنة الأمر الديواني (79 س لسنة 2024)، بما يتضمن إلزام كلا الطرفين بفقرات الاتفاق كافة، وفي حال عدم الالتزام يعتبر الاتفاق معلقًا بفقراته كافة، وعدم العمل به لحين تنفيذ كل طرف ما يترتب عليه".

وأضاف "وكذلك تعديل وزارة التخطيط التعليمات (1 لسنة 2015) برفع اشتراط عدد المقاولات التي يمكن أن يقدمها المقاول لغرض الترحيل إلى درجة أعلى، مع شرط تقديم سقف مبالغ الأعمال المنجزة، وإلزام الجهات المعنية في إقليم كوردستان العراق بالعمل بهذه السقوف المالية، وتبليغ وزارة التخطيط الشركات المصنفة مسبقًا بتكييف أوضاعها خلال مدة (3) أشهر عمل، حدًا أقصى".