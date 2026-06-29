الحكومة: اعتقال 21 متهماً في حملة مكافحة الفساد.. والبحث جارٍ عن متورطين هاربين

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الاثنين، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، فيما أشار إلى إلقاء القبض على 21 متورطًا ضمن عملية "صولة الفجر".

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مذكرات القبض أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متورطًا، فيما ما يزال عدد من الأشخاص هاربين، وتواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث عنهم".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تواصل تنفيذ التزاماتها الدستورية في حماية المال العام، وأن جهود مكافحة الفساد اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع".

وأوضح العبودي، أن "التحقيقات أثمرت عن كشف شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة"، مضيفاً أن "عملية (صولة الفجر) حققت نتائج مثمرة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب".

وتابع قائلاً إن "عملية صولة الفجر لم يكن لها مثيل خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "جهود مكافحة الفساد لن تتوقف عند هذا الحد، وستستمر لملاحقة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة".

وختم العبودي، حديثه بالقول إن "عملية صولة الفجر استندت إلى اعترافات المتهم عدنان الجميلي، التي أدلى بها خلال التحقيقات، والتي كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية"، مؤكداً أن "العملية ليس لها علاقة بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن الشهر المقبل".

وشهدت بغداد ومحافظات عدة، فجر أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال، وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد منذ سنوات، تستهدف شبكات متهمة بهدر المال العام وتهريب مليارات الدولارات، وسط مؤشرات بأن التحقيقات قد تمتد لتشمل شخصيات من مستويات عليا في الدولة.

وأكد الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء ليلة أمس، أن الحملة تمثل "مرحلة أولى" ضمن ملف مكافحة الفساد، وفيما تعهد بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام، كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.