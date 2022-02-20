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الحكم على وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بالسجن سنتين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-20T10:25:20+0000
الحكم على وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بالسجن سنتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي يوم الأحد بأن محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد أصدرت حكماً بالسجن سنتين بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي مع وقف التنفيذ.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الحكم الصادر بحق العيساوي يتعلق بقضية يتعلق بإحدى القضايا السابقة التي تتعلق بالنزاهة عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في شهر حزيران من العام 2020 اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق الارهاب.

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في العام 2020، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

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