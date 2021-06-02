الحكم على مسؤول حكومي بالسجن 8 سنوات بقضية مطار النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الأربعاء بصدور حكمين بالسجن لمدة 8 سنوات بحق نائب رئيس مجلس الإدارة في مطار النجف "جواد عبد الكاظم علوان هدل الكرعاوي" المعروف بـ"أبو أكثم الكرعاوي" جراء إدانته في قضيتين إحداهما تتعلق بالرشوة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة هذا اليوم صدر الحكم على المتهم (الكرعاوي) في القضية الخاصة عن جريمة الرشوة عقد إستثمار / مطار النجف وفق أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ مدة الحكم بالحبس أربع سنوات.

ووفقا للمصدر فإنه تم الحكم على المتهم المذكور أعلاه عن قضية عقد المدرج الجديد في مطار النجف مدة الحكم اربع سنوات وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحق "الكرعاوي" 8 سنوات.

وكانت هيئة النزاهة في العراق، قد أعلنت سابقا، عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام بقيمة 600 مليون دينار (450 ألف دولار أمريكي تقريبا)، في إحدى مشاريع مطار محافظة النجف.