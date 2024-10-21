الحكم على محافظ نينوى السابق بالحبس مع "وقف التنفيذ" وغرامة مالية بحق نائبه

شفق نيوز/ قضت محكمة تحقيق جنح الموصل اليوم الاثنين، بالحبس لستة أشهر مع وقف التنفيذ على محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، لمخالفةٍ قانونية باحالة ملاعب فضلا عن حكم بالغرامة لنائبه الذي مازال بالخدمة

أبلغ مصدر امني في محافظة نينوى وكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة تحقيق جنح الموصل أصدرت حكمها بالحبس لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بحق محافظ نينوى السابق نجم الجبوري لمخالفته التعليمات بطريقة احالة ملاعب رياضية بالموصل".

وأوضح المصدر؛ ان "المحكمة اصدرت ايضا حكما بغرامة مالية بحق نائب محافظ نينوى الحالي سيروان روژبياني ايضا عن مخالفات ادارية في عهد نجم الجبوري حين كان ايضا يشغل نفس المنصب بحكومة الجبوري".

واضاف المصدر؛ ان "الادلة الجنائية اخذت طبعات الأصابع للجبوري والروژبياني ما يؤشر وجود جنحة قانونية تؤثر على مسيرتهم السياسية والإدارية".