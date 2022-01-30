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الحكم على رئيس هيئة استثمار بغداد بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات

Category: سیاسة

Date: 2022-01-30T09:54:59+0000
الحكم على رئيس هيئة استثمار بغداد بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الفساد في الكرخ يوم الأحد الحكم على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بعد إدانته بتقاضيه رشاً عن مشروع سكني في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، بأنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة، اصدرت هذا اليوم محكمة جنايات الفساد في الكرخ الحكم الزاملي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفرض غرامة مالية عليه قدرها عشرة ملايين دينار عراقي وفق القرار 160 لسنة 1983 عن تقاضيه رشاوي عن مشروع نجمة بغداد السكني".

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، القت القبض في شهر أيلول من العام 2020 على مدير هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي في بغداد، كما القت قوة أمنية القبض على شاكر الزاملي مدير هيئة استثمار بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

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