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الحكم على المتحدث السياسي باسم مقتدى الصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-04-13T12:00:47+0000
الحكم على المتحدث السياسي باسم مقتدى الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي يوم الثلاثاء بصدور مجموعة أحكام قضائية بحق جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحكم صدر بحق الموسوي والذي يتبوأ ايضا منصب رئيس الهيئة السياسية للتيار بالحبس الشديد لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

وأوضح المصدر أن القضاء العراقي فرض غرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار مع مصادرة عقار للموسوي عن الكسب غير المشروع.

وكان الموسوي قد شغل منصب المدعي العام في محاكمة رموز النظام العراقي السابق وطالب بإعدام عدد منهم وفي مقدمتهم الرئيس الراحل صدام حسين.

وقد قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا في العام 2008 تخفيض الدرجة الوظيفية للموسوي من مدع عام إلى قاضي تحقيق ونقله من العاصمة بغداد إلى محكمة بمدينة السليمانية في إقليم كوردستان.

واعتزل الموسوي العمل القضائي وتوجه إلى العمل السياسي بعدها فقد رشح عن كتلة حزب الفضيلة وفاز حينها بمقعد انتخابي قبل أن ينشق وينضم إلى التيار الصدري.

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