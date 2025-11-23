السجن 8 سنوات بحق شخص دعا الحكومة العراقية للتطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز - ذي قار

صرّح مصدر قضائي، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات ذي قار حكمت بالسجن بحق شخص دعا الحكومة العراقية الى التطبيع مع إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة حكمت بالسجن لمدة 8 سنوات بحق متهم تمت إدانته بنشر منشور عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه حكومة العراق لتأييد التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح، أن القرار صدر استناداً لاحكام مواد قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022".

وأقرّ مجلس النواب العراقي، في منتصف العام 2022، مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها آنذاك.

وينص القانون على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.