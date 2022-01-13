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بعد محاولة الفرار.. القضاء يحكم على صباح الكناني بالسجن 6 سنوات

Category: سیاسة

Date: 2022-01-13T09:13:17+0000
بعد محاولة الفرار.. القضاء يحكم على صباح الكناني بالسجن 6 سنوات

شفق نيوز/ كشف مصدر قضائي، يوم الخميس، عن صدور حكم قضائي بحق صباح الكناني بالسجن ست سنوات لإدانته بإحدى التهم المنسوبة إليه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن ٦ سنوات بحق صباح الكناني، إثر إدانته بإحدى التهم الموجهة إليه".

ولم يتسن للمصدر التأكد من التهمة التي أدين بها الكناني، واكتفى بالقول إن "هناك عدة اتهامات موجهة للكناني ولم يصدر القضاء حكمها بشأن البقية".

ويأتي الحكم بعد يومين من محاولة الكناني الفرار من قبضة قوات الأمن خلال معالجته في مستشفى النعمان ببغداد.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، القاء القبض على صباح الكناني، بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العموميين في وزارة الصناعة والمعادن.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض على صباح الكناني تمت بالجرم المشهود، لابتزازه مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، بمبلغ (30) الف دولار".

وأضاف أن توقيف الكناني، تم بعد "إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وصباح الكناني، هو رئيس منظمة الإصلاح والتغيير، وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في طرح المعلومات التي تخص عمليات الفساد المالي والإداري في العراق.

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