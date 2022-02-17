الحكم بالسجن وفرض غرامة مالية على رجل اعمال عراقي

شفق نيوز/ قضت محكمة جنايات النزاهة يوم الخميس، بالسجن على رجل أعمال في قضايا فساد ورشى للحصول على مكتسبات غير قانونية.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد بتاريخ هذا اليوم 17 شباط الجاري أصدرت محكمة جنايات النزاهة في الكرخ حكما بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية 10 ملايين دينار عراقي على المتهم بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني وفق المادة 310عقوبات".

وبين المصدر؛ ان الحكم جاء بسبب قيام الجوراني بدفع مبالغ مالية وتعيين مدراء عامين مقابل إحالة مشاريع لشركاته، لافتا إلى أنه ما زالت قضايا اخرى لم يتم البت بها.

وكان زعيم حزب الحل جمال الكربولي، اعترف بعد اعتقاله من قبل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، بقيام رجل الاعمال بهاء الجوراني بدفع رشى وتعيين مسؤولين مقابل حصول شركاته على عقود خاصة بوزارة الصناعة العراقية.

وكانت قوة أمنية خاصة من لجنة مكافحة الفساد، قد اعتقلت يوم 18 نيسان 2021، رئيس حزب الحل عضو تحالف "العزم" جمال الكربولي في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد في العراق اعتقلت جمال الكربولي وشقيقه لؤي في منطقة اليرموك وسط بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

وأضاف المصدر أن عملية اعتقال رئيس حزب الحل، وشقيقه لؤي جاءت وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.

ثم توالت عمليات الاعتقال لتشمل رجل الأعمال بهاء الجوراني وهو شخصية نافذة اقترنت اعماله بالاستحواذ على عقود وزارة الصناعة.