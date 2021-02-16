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الحكم بالسجن خمس سنوات لمحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب

Category: سیاسة

Date: 2021-02-16T09:08:24+0000
الحكم بالسجن خمس سنوات لمحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت دعوتين لمحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان وأصدرت حكمين بحقه، الاول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل الابنية في محافظة نينوى للفترة من 2017 إلى 2019".

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