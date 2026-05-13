الحكمة وتقدم تعلنان عن مرشحيها في حكومة الزيدي

أعلن تيار الحكمة الوطني وكتلة حزب تقدم النيابية، مساء اليوم الأربعاء، عن ترشيح شخصيات من قوائمهم كوزراء في حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

وقال تيار الحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه يرشح "فالح الساري وزيراً للمالية، وصفاء الكناني وزيراً للشباب والرياضة"

في حين كشفت كتلة تقدم النيابية عن "ترشح محمد نوري الكربولي لمنصب وزير الصناعة، وعبدالكريم عبطان، لمنصب وزير التربية".

وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الأخير لم يحسم حتى الآن اختياراته النهائية للحقائب الوزارية، مؤكداً أنه ما يزال يدرس أسماء المرشحين المقدّمين من قبل الكتل والأحزاب السياسية المختلفة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي يعقد اجتماعات مكثفة مع فريق خاص لمراجعة السير الذاتية والأسماء المطروحة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن أعضاء الكابينة الوزارية الجديدة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف قد يؤجل حسم بعض الحقائب إلى الساعات التي تسبق جلسة التصويت على منح الثقة"، لافتاً إلى "امتلاكه ملاحظات ومؤشرات تتعلق بعدد من المرشحين، ما دفعه إلى طلب استبدال بعض الأسماء من الكتل والأحزاب السياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، آلية عرض الكابينة الوزارية للحكومة المكلفة، متسائلاً عن كيفية منح مجلس النواب الثقة لحكومة لا يعرف أعضاؤه أسماء المرشحين للحقائب الوزارية ولا سيرهم الذاتية.

وحددت رئاسة مجلس النواب العراقي، بشكل رسمي، يوم غد الخميس الموافق 14 أيار/مايو، موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وكُلّف الزيدي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.