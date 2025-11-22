الحكمة والقانون يحددان آلية وموعد حسم منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل الإطار

شفق نيوز- بغداد

كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، عن موعد حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء من قبل الإطار التنسيقي بشكل رسمي.

وقال القيادي في التيار حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة اختيار رئيس الوزراء الجديد داخل الإطار التنسيقي باشرت عملها وتم وضع المعايير مع باقي الأطراف"، مبيناً أن "هناك أسماءً مطروحة منها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وغيرها من الأسماء البارزة".

وتابع فدعم، قائلاً: "لا نريد كشف كل الأسماء حالياً، والإطار هو المعني بكشف تلك الأسماء خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "معظم الأسماء التي يتم تداولها هي صحيحة وبعضها لم يرشح بشكل رسمي لغاية الآن".

وأضاف ان "الأيام القادمة سوف تكشف الأسماء المرشحة الى العلن من قبل الإطار التنسيقي".

في المقابل، قال المتحدث باسم دولة القانون عقيل الفتلاوي، إن "هناك مرشحين قدموا اسماءهم إلى اللجنة العليا التي شكلها الإطار التنسيقي لاختيار الأنسب لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وأشار الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الإطار التنسيقي يناقش حالياً فقط ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء، أما المناصب الوزارية الأخرى ستناقش بعد تكليف مرشح الكتلة الأكبر".

وأوضح أن "الأحاديث داخل كتل الإطار التنسيقي ممكن أن تكون باتجاه تسمية الوزارة إلى كتلة او جهة معينة، ولكن لا يوجد أي حديث رسمي بشأن اختيار او تسمية المرشحين للمناصب الوزارية".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وكان الإطار التنسيقي، أعلن الاثنين من الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنتين تعنى الأولى بتشكيل الحكومة تضم عمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، فيما تعنى اللجنة الثانية بالتفاوض مع الأطراف السياسية وتضم كل من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحسن المندلاوي.

ووفقاً لمصادر تحدثت لوكالة شفق نيوز، فقد تسلمت لجنة مقابلة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التابعة للإطار التنسيقي، 5 سير ذاتية من المرشحين للمنصب.

والأسماء هي زعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.