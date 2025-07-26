الحشد الشعبي ينفي اقالة الفياض من منصبه

شفق نيوز - بغداد

نفت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، اقالة رئيسها فالح الفياض من منصبه واحالته الى التقاعد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه لا صحة لما يتم تداوله من كتاب مزيف والذي يتضمن اقالة الفياض او إحالته للتقاعد".

وأكد البيان ان، هذه الأنباء لا صحة لها، ويجب عدم التعاطي معها واخذ الاخبار من مصدرها الرسمي.

هذا وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت في وقت سابق من اليوم وثيقة منسوبة الى رئاسة الجمهورية ومذيلة بتوقيع الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد تنص على احالة رئيس هيئة الحشد على التقاعد.