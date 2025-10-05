الحشد والانتخابات.. 128 ألف منتسب يشارك باقتراع خاص يوم 9 تشرين الثاني

شفق نيوزـ بغداد

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، أن قيمة الغرامات التي تفرض على المرشحين أو القوائم المخالفة لضوابط الدعاية، تستقطع من التأمينات المودعة لدى المفوضية، فيما بين أن منتسبي الحشد الشعبي سيشاركون بالتصويت الخاص إلى جانب القوات الأمنية.

وأوضح رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، أن "عملية فرض الغرامات على المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية تكون من خلال فرق رصد المخالفات التابعة للأمانة، والتي بدورها ترفع كشوفاتها الرسمية للمفوضية، وبالتالي يصدر مجلس المفوضين قيمة الغرامات والتي تتراوح 2 – 10 ملايين دينار عراقي".

وأضاف أن "قيمة الغرامات تقطع من مبالغ التأمينات التي دفعتها القوائم الانتخابية والتحالفات والمرشحين ضمن ضوابط التسجيل، على أن يتم استرجاعها بعد انتهاء الانتخابات ما لم تسجل غرامة على تلك القائمة أو المرشح المنفرد"، مبينا أن "رسوم التأمينات المودعة من قبل المشاركين بالانتخابات تبلغ 50 مليون دينار للتحالف و25 مليون دينار للحزب ومليونين للمرشح المنفرد".

وأكد أن "الغرامات قد تتجاوز قيمة التأمين، وهنا يتم تبلغ المرشح او التحالف بالغرامة واجبة الدفع".

وعن مشاركة منتسبي هيئة الحشد الشعبي بالانتخابات، بين جميل أن "128 ألف منتسب في هيئة الحشد الشعبي سيشاركون بالاقتراع الخاص إلى جانب القوات الأمنية المختلفة، والذي يسبق موعد التصويت العام".

من جانبه، أكد قائد قوات أبو الفضل العباس، المرتبطة بالحشد الشعبي، أوس الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن "كل عناصر ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي سيشاركون بالانتخابات النيابية المقبلة، ويبدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص بالقوى الأمنية المختلفة".

وعن مشاركة قوات الحشد الشعبي بتأمين مراكز الاقتراع، رد الخفاجي "لا علم لدي بذلك".