الحشد غاضب من "فيسبوك": المهندس قائد ونحن قوة رسمية

شفق نيوز/ أعربت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن غضبها من حذف صور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً ابو مهدي المهندس، من موقع شركة ميتا (فيسبوك)، معتبرة ان ذلك يمثل اهانة لقائد عسكري عراقي تابع لمؤسسة رسمية.

وذكر بيان للهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة الحشد الشعبي في جمهورية العراق، تابعت بأسف واستنكار بالغ، الإجراءات المتكررة التي تقوم بها منصتكم من حذفٍ وتقييدٍ للمحتوى المتعلق بالشهيد القائد أبو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً)، وهي ممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ حرية التعبير، وتعدياً غير مبرر على السيادة الوطنية العراقية".

واضاف البيان: "نودّ تذكيركم بأن الشهيد أبو مهدي المهندس كان قائداً عسكرياً رسمياً في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ، وأن التعامل مع اسمه وصوره وكأنه جزء من (محتوى محظور) يُعدّ إهانة مباشرة لمؤسسات الدولة العراقية، واستخفافاً بتضحيات الشهداء الذين دافعوا عن العراق وشعبه ضد الإرهاب".

وتابع: "إننا نرفض بشكل قاطع تصنيف شخصية وطنية بهذا الحجم ضمن قوائم تتبع معايير سياسية انتقائية، لا تمتّ بصلة لواقع العراق ولا لتاريخه السيادي، ونؤكد أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، تعمل ضمن منظومة الدولة، والشهيد المهندس شخصية وطنية خلدها العراقيون جميعاً، وله قاعدة شعبية واسعة تعتز بذكراه، كما أن استمرار الحظر يُعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق".

وطالبت الهيئة، في بيانها بـ"رفع الحظر فوراً عن أي محتوى يتعلق بالمهندس، ومراجعة سياسة الشركة تجاه المحتوى العراقي الرسمي، بما يتوافق مع القوانين الوطنية للدول، واحترام المؤسسات الرسمية والشخصيات الوطنية التي تمثل إرادة شعوبها، لا الأجندات السياسية الدولية".

وأوضح أن "هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والدبلوماسية والإعلامية في اتخاذ ما يلزم لوقف هذا التعدي المرفوض شكلاً ومضموناً".