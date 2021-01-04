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الحشد عن اغتيال سليماني والمهندس: لجنة عراقية – ايرانية توصلت لخيوط مهمة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-04T10:45:03+0000
الحشد عن اغتيال سليماني والمهندس: لجنة عراقية – ايرانية توصلت لخيوط مهمة

شفق نيوز/ أكد القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، يوم الاثنين، ان التحقيق باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يتم عبر لجنة مشتركة من الجانب العراقي والايراني.

وقال البصري، لوكالة شفق نيوز، إن "اغتيال سليماني والمهندس ليس بالحادث الجنائي السهل او البسيط، الذي يمكن بشكل سريع الوصول إلى نتائج تحقيق بهذا الحادث"، مشيرا إلى أن "التحقيق مستمر لغاية الآن ووصل إلى مرحلة متقدمة وتم التوصل الى خيوط مهمة جداً".

وبين القيادي في الحشد الشعبي؛ أن "القاتل معروف بهذه الحادثة (الولايات المتحدة الأمريكية)، لكن هناك شبكة تجسس هي من اعطت المعلومات وراقبت تحركات قادة النصر".

وأضاف البصري ان "الحكومة العراقية والحكومة الايرانية والقوات الأمنية العراقية المختصة، جادة فعلاً في الوصول الى نتائج تحقيق والكشف عنها وتقديم الجناة الى المحاسبة والمحاكمة"، مبينا ان "لجنة التحقيق باغتيال سليماني والمهندس هي لجنة مشتركة بين بغداد وطهران".

وأعلنت الولايات المتحدة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروج موكبه من مطار العاصمة العراقية بغداد، كما جرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس معه حيث كان يستقبل سليماني في المطار.

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