الحشد بعد عدم شموله بالتصويت الخاص: تعرضنا لمؤامرة مبيتة

شفق نيوز/ وصف قيادي في الحشد الشعبي يوم السبت، قرار مفوضية الانتخابات بمنع الحشد من التصويت خلال الاقتراع الخاص بالاجهزة الامنية بـ"مؤامرة مبيتة وظلم واضح ومقصود".

وقال مسؤول العلاقات والاعلام في قيادة الحشد الشعبي محور الشمال علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ إن منع الحشد من التصويت خلال الاقتراع الخاص قرار مجحف من المفوضية وبدون أي مبررات، وكان الأجدر ابلاغنا قبل شهر من موعد الانتخابات لاتخاذ اللازم وتهيئة الأمور الانتخابية.

ووصف الحسيني قرار منع الحشد من التصويت الخاص بأنه "امتداد لمؤامرات شرسة تقودها أطراف داخلية وخارجية ضد الحشد وتحاول بشتى السبل اضعافه"، مؤكدا ان "جمهور الحشد وأنصاره ستكون لهم وقفة كبيرة خلال الانتخابات انتخاب من يرونه أهلا للدفاع عن حقوق وتراب العراق من الشمال الى الجنوب".

وأضاف أن "امة الحشد سيكون لها الرد الحاسم والكبير على قرار المفوضية المجحف ومؤامرات ابعاد الحشد عن استحقاقه الوطني رغم تعرضنا لمؤامرة مبيتة ومخطط لها مسبقا".